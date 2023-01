FW Sankt Augustin: Personensuche in der Sieg ohne Ergebnis

Sankt Augustin (ots) - In der Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/127035/5382712 hat sich in der Überschrift ein Fehler eingeschlichen. Das angebrannte Essen befand sich nicht auf dem Herd, sondern in einer Mikrowelle. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin Pressesprecher Sascha Lienesch Mobil: ...

