Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: KORREKTUR Meldung "Angebranntes Essen auf Herd ... "

Sankt Augustin (ots)

In der Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/127035/5382712 hat sich in der Überschrift ein Fehler eingeschlichen. Das angebrannte Essen befand sich nicht auf dem Herd, sondern in einer Mikrowelle.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

