FW Sankt Augustin: Frau und Hund versterben bei Verkehrsunfall + Feuerwehr unterstützt Polizei bei Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle

Sankt Augustin (ots)

Eine 73jährige Frau und ihr Hund sind am Dienstag Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße am Ortsausgang Niederpleis ums Leben gekommen. Ein PKW erfasste die Frau und Hund in Höhe eines Fußgängerüberwegs. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde vor Ort reanimiert und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Einheit Niederpleis der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin wurde um 19:50 Uhr zur Ausleuchtung der Einsatzstelle alarmiert. Bis ca. 23:50 Uhr unterstützte die Feuerwehr ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei.

Die Hauptstraße musste ein beiden Richtungen für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

