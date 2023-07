Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in Großenlüder Müs mit Verletzten und hohem Sachschaden

Am Samstag, dem 15.07. gegen 21.20 Uhr befuhr eine 51-jährige Eichenzellerin die B 254 aus Richtung Lauterbach in Fahrtrichtung Fulda. Im Kreuzungsbereich der Eichenauer Straße übersah ein 25-jähriger Künzeller den bevorrechtigten Hyundai, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug der Eichenzellerin mehrmals und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt. Da bei diesem der Verdacht des Alkoholgenusses bestand, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 17.000 Euro.

Auffahrunfall Niederröder Höhe mit leichtverletztem Kradfahrer

Bereits am Freitag, dem 14.07. gegen 08.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3079 zwischen Giesel und dem Westring. Eine 46-jährige Neuhoferin befuhr mit ihrem Skoda die Landstraße und musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 17-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierbei wurde der Neuhofer leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

