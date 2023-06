Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Versuchte Garagen- und Laubeneinbrüche - Beratungsangebot der Polizei

Stralsund (ots)

Im Zusammenhang mit zwei versuchten Einbrüchen im Stralsunder Stadtteil Knieper Nord bietet die Polizeiinspektion Stralsund eine kriminalpolizeiliche Beratung zum Einbruchschutz an.

Im Zeitraum vom 05.06.2023 19:00 Uhr zum 06.06.2023, ca. 11:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage sowie in eine Gartenlaube in der Heinrich-Mann-Straße zu gelangen. Augenscheinlich haben die Täter es nicht geschafft, etwas zu entwenden, verursachten jedoch einen Sachschaden. Die genaue Höhe dessen kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Aufgrund dieser versuchten Straftaten und derjenigen, die bereits im April (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5479596) dieses Jahres angezeigt wurden, bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund sowohl in der Ausstellung (Frankendamm 21, 18439 Stralsund) als auch vor Ort eine technische Beratung an. Interessierte zum Thema "Sicherungsmöglichkeiten für Garagentüren, Container bzw. Lauben" wenden sich bitte zur Terminabstimmung an Herrn Tolksdorf unter der E-Mail: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de oder unter der Telefonnummer: 03831/245 238.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es auf www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de.

