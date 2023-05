BPOL-KL: Mann legt sich innerhalb einer Stunde zweimal mit der Polizei an

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am 2. Mai 2023 um ca. 13:30 Uhr geriet eine Gruppe von Personen in einer Regionalbahn in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, welche später am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. In dem Zug befand sich eine Gruppe Jugendlicher, darunter zwei 15-jährige syrische Jungen ...

mehr