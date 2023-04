POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.04.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Fümmelse: Einbruch in Einfamilienhaus Montag, 17.04.2023, zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus und einen dazugehörigen Schuppen in Fümmelse, Nordring, ein. Die Räumlichkeiten des Hauses und auch der Schuppen wurden offensichtlich nach Wertvollem ...

