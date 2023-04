Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Fümmelse: Einbruch in Einfamilienhaus

Montag, 17.04.2023, zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus und einen dazugehörigen Schuppen in Fümmelse, Nordring, ein. Die Räumlichkeiten des Hauses und auch der Schuppen wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden vorgefundener Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 14.04.2023, bis Montag, 17.04.2023

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag einen in Wolfenbüttel, Neue Straße, abgestellten PKW BMW und beschädigte diesen erheblich an der linken Seite. Anschließens setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell