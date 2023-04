Polizei Salzgitter

POL-SZ: ---SALZGITTER--- Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 18.04.2023:

Peine (ots)

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Am 17.04. führte die Drogenkontrollgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel Kontrollen im Stadtgebiet von Salzgitter durch. An zwei festen Kontrollstellen und auch mobil im ganzen Stadtgebiet sind Autos angehalten und die Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert worden. In der Kattowitzer Straße und der Ludwig-Erhard-Straße sind ab der Mittagszeit insgesamt rund 200 Autos überprüft worden. Bei zwei Fahrzeugführern musste eine Blutprobe entnommen werden, da sie möglicherweise unter Drogeneinfluss standen. Daneben sind insgesamt über 70 Ordnungswidrigkeiten geahndet worden, gleich siebenmal musste die Weiterfahrt untersagt werden. Grund dafür war unter anderem das Fehlen der nötigen Fahrerlaubnis oder das Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell