POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Baustelle

Hünfeld (ots)

Ein 34-jähriger Pkw Fahrer aus der Marktgemeinde Burghaun wurde am frühen Sonntag Morgen (16.07.), um 03:00 Uhr, durch eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg auf der Bundesstraße 27 angehalten, da er unsicher fuhr. Ein Alkoholtest erklärte schnell die unsichere Fahrweise. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zuvor war der Burghauner in Hünfeld in der Großenbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte in der dortigen Baustelle eine Absperrbake umgefahren. Das Fahrzeug, ein silberner Opel Astra, weist noch weitere Unfallschäden auf, deren Herkunft noch nicht bekannt sind.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu einer möglichen Unfallörtlichkeit mit dem beschriebenen Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Vogt, POK'in, Polizeistation Hünfeld

