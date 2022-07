Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in Bistro, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 21.07.2022, zwischen 23:10 und23:15 Uhr wurde ein Bistroinhaber in der Comenisstraße von unbekannten durch das offene Fenster mit Pfefferspray besprüht. Kurz darauf kamen zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Sturmhauben durch die Tür in das Bistro. Während der eine den Inhaber erneut mit Pfefferspray besprühte, entwendete der andere Zigaretten. Beide Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: schlank, ca. 1,80-1,85m groß, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, Sturmhaube Täter 2: schlank, ca. 1,80-1,85m groß, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, weiße Schuhe, Sturmhaube

Haben Sie den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

