Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Update: Erhöhtes Einsatzaufkommen bei der Oberhausener Feuerwehr durch Sturmtief "Ignatz"

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Update um 13:00 Uhr: Ergänzung zur Pressemitteilung

Seit den frühen Morgenstunden sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen im Einsatz. Bis zum Mittag wurden insgesamt 45 Einsätze abgearbeitet. Im gesamten Stadtgebiet Oberhausen wurden unterschiedliche Einsatzstellen gemeldet. Verletzt wurde bis zum Mittag glücklicherweise niemand. Die orkanartigen Böen haben dennoch zu umgestürzten Bäumen, losen Dachziegeln oder losen Ästen auf Gehwegen oder Straßen geführt. Auf der Hermann-Albertz-Straße in Alt-Oberhausen stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Deutschen Bahn AG, wodurch es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam. Auf der Elisenstraße im Stadtteil Holten stürzte ein Baum auf ein zweieinhalbgeschossiges Wohngebäude, wodurch das Dach des Gebäudes leicht beschädigt wurde. Auf der Straße Im Lipperfeld stürzte ebenfalls ein Baum auf eine Oberleitung der Deutschen Bahn AG. Der Baum geriet dabei leicht in Brand, so dass Einsatzkräfte der Feuerwache 1 alarmiert wurden. Löschmaßnahmen waren vor Ort allerdings nicht erforderlich, da das Feuer vor dem Eintreffen selbständig erlosch. Gegen Mittag entspannte sich die Lage soweit, dass die Feuerwehr Oberhausen die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr aus dem Einsatz in die Rufbereitschaft entlassen konnte. Durch den Führungsstab der Feuerwehr wird die Wetterlage bis zu den Abendstunden weiter beobachtet.

Eine abschließende Pressemitteilung erfolgt.

Stand 13:00 Uhr:

- Gemeldete Einsätze: 45 - Abgeschlossene Einsätze: 43 - Eingesetzte Einsatzkräfte: 36

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell