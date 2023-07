Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 bei Niederaula

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (15.07.) gegen 17:00 Uhr auf der A 7 bei Niederaula. Ein 87-jähriger aus Gießen war gemeinsam mit seiner 73-jährigen Ehefrau zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Niederaula in Richtung Süden unterwegs, als er zu Beginn des dortigen Baustellenbereichs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Tiguan von der Fahrbahn abkam und mit der Baustellenabsicherung kollidierte. Dabei wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt und die eingeklemmte Beifahrerin musste durch Kräfte der Feuerwehren Kirchheim und Niederaula aus ihrem Fahrzeugwrack befreit werden. Anschließend wurde das Ehepaar durch den mit einem Notarzt- und zwei Rettungswagen vor Ort befindlichen Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus der Region eingeliefert. Glücklicherweise blieb der mitfahrende Hund unverletzt und wurde durch die Polizei vorübergehend im Tierheim untergebracht. Da sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrtauglichkeit des Fahrers ergaben, wurde durch die zuständige Bereitschaftsrichterin eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Reparaturarbeiten an den Verkehrseinrichtungen musste die A 7 in diesem Bereich voll gesperrt werden, in deren Folge es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Erfreulicherweise wurde die Rettungsgasse laut den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten von den Verkehrsteilnehmern vorbildlich eingehalten.

Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Adomeit

