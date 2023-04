Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Kronenstraße

Polizei Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 20.04.2023 auf den 21.04.2023 war vor der Firma Brand und Söhne in der Kronenstraße ein Mercedes-Transporter der Firma abgestellt. In diesem Zeitraum verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an dem Mercedes einen Streifschaden am vorderen Kotflügel und Stoßstange vorne. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell