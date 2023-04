Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Scheibe an Linienbus beschädigt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 21.04.2023, gegen 10:30 Uhr, teilte ein Busfahrer auf hiesiger Dienststelle mit, dass eine Frau eine Scheibe seines Linienbusses eingetreten hätte. Dann sei sie durch das entstandene Loch aus dem Bus ausgestiegen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der weibliche Fahrgast wohl an der Haltestelle am Banana-Building hatte aussteigen wollen, wohl aber vergessen hatte, das Haltesignal zu drücken. Laut dem Busfahrer sei die Frau dann ausgerastet. In Höhe der Sommerwald-Apotheke hätte die Frau die Scheibe eingetreten und sei durch diese nach Anhalten des Busses ausgestiegen. Im Anschluss hätte sie sich in Richtung Rodalber Straße entfernt. Aufgrund der Beschreibung konnte im Rahmen der Fahndung die Frau bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung in der Rodalber Straße ermittelt werden. Die beeinträchtigte Frau habe laut Betreuer eine Angststörung und war aufgrund der verpassten Haltestelle in Panik geraten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 900 Euro. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell