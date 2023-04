POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - Zeit: 20.04.2023, 15:30 Uhr - 16:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 10 - 90. SV: Eine Taschendiebin hat am Donnerstagnachmittag zwei Damen beim Einkaufen im Outlet-Center bestohlen. In einem Fall rempelte sie in einem Bekleidungsgeschäft die 67-jährige Geschädigte mehrmals scheinbar unbeabsichtigt an und nutzte deren kurzzeitige Ablenkung, um unbemerkt den Rucksack der Geschädigten zu ...

