POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebin unterwegs

Zeit: 20.04.2023, 15:30 Uhr - 16:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 10 - 90. SV: Eine Taschendiebin hat am Donnerstagnachmittag zwei Damen beim Einkaufen im Outlet-Center bestohlen. In einem Fall rempelte sie in einem Bekleidungsgeschäft die 67-jährige Geschädigte mehrmals scheinbar unbeabsichtigt an und nutzte deren kurzzeitige Ablenkung, um unbemerkt den Rucksack der Geschädigten zu öffnen und daraus die Geldbörse mit rund 300 Euro Bargeld zu entwenden. Im zweiten Fall setzte sie sich in einem Schuhgeschäft Rücken an Rücken mit einer 60-jährigen Frau, die Schuhe anprobierte und gab vor, selbst Schuhe anzuprobieren. Dabei entwendete die Diebin aus der von der Geschädigten auf der Sitzbank abgestellten Handtasche deren Geldbeutel mit einem zweistelligen Eurobetrag und verschiedenen persönlichen Dokumenten.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 40 - 50 Jahre alt, mittellange, glatte blonde Haare, trug ärmellose schwarze Plüschweste, darunter ein weißes langärmeliges T-Shirt und als Kopfbedeckung einen schwarzen Anglerhut.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten und bittet um Hinweise von Personen, denen die beschriebene unbekannte Diebin ebenfalls aufgefallen ist. |pizw

