Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Brückengeländer in der Hanauer Straße beschädigt

Münchweiler (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vor Montag, 17.04., 14:00 Uhr, das Brückengeländer in der Hanauer Straße gegenüber der Ausfahrt des Parkplatzes am Bürgerhaus. An den Sandsteinpfeilern der Mauer konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Vermutlich bog ein größeres Fahrzeug vom Parkplatz kommend nach rechts in die Hanauer Straße ab, wobei Pfeiler und Geländer gerammt wurden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell