Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Geschädigte/r eines Verkehrsunfalls gesucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.04.2023, 11:00 Uhr - 11:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 4. SV: Die Polizeiinspektion sucht den Halter bzw. Nutzer eines weißen Pkw, der am 19. April zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr (vermutlich schon davor und auch noch danach) auf dem LIDL-Parkplatz in Niederauerbach auf der Parkplatzseite in Richtung der Straße Oelwiese geparkt war. An diesem Fahrzeug kam es zur genannten Zeit durch den Anstoß eines schwarzen VW-Golf beim Rückwärtsausparken zu einer Beschädigung. Die Unfallverursacherin meldete den Schaden bei der Polizei, ohne das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs mitteilen zu können.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht den Halter/die Halterin des weißen Pkw, der auf dem Parkplatz des Marktes beschädigt wurde. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell