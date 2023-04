Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kellerbrand in der Neugasse

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 22:5 Uhr wird eine starke Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Neugasse gemeldet. Die Feuerwehr, die mit 10 Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz war konnte den Brand, der aus bisher unbekannter Ursache in einem Kellerabteil entstanden war, löschen. Ein Hausbewohner, der zuvor versucht hatte, den Brand zu löschen, erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

