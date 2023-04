Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebin schlägt in der Zweibrücker Straße zu

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 14:30 Uhr, war eine 58-jährige Frau gerade dabei, ihre soeben im Kaufland eingekauften Waren in den Kofferraum ihres Autos einzuladen, als sie von einer Frau angesprochen wurde. Diese fragte auf englisch nach einem Hospital. Sie übergab ein älteres Handy, damit die Frau die Daten des Krankenhauses dort eingeben solle. Da dies aber aufgrund der asiatischen Schriftzeichen nicht möglich war, gab die Frau das Handy zurück und die "Hilfesuchende" entfernte sich wieder. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihre größere Geldbörse, die aus ihrer linken Jackentasche herausgeragt hatte, nicht mehr da war. In dem Handy befanden sich neben einer vierstelligen Summe in bar und einem Samsung S20 Handy noch mehrere Bankkarten, Ausweispapiere und Mitgliedskarten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Beschreibung der Täterin: asiatischer Phänotyp, ca. 150 cm groß, schwarze Haare zum Zopf gebunden, rundliches Gesicht, 30-35 Jahre alt, trug einen knielangen schwarzen Mantel.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

