POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots) - In Zweibrücken wurde die Polizei auf Aufkleber bis maximal Din A 5 Größe in gelb-schwarzer Farbe aufmerksam gemacht, die an verschiedenen Stellen in der Öffentlichkeit angebracht worden waren. Darauf wird in stilisierter Art und Weise und verunglimpfendem Text ein kniender Radfahrer mit ...

mehr