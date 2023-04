Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufkleber an öffentlichen Orten, auf denen zu Straftaten gegenüber Radfahrern aufgerufen wird

Zweibrücken (ots)

In Zweibrücken wurde die Polizei auf Aufkleber bis maximal Din A 5 Größe in gelb-schwarzer Farbe aufmerksam gemacht, die an verschiedenen Stellen in der Öffentlichkeit angebracht worden waren. Darauf wird in stilisierter Art und Weise und verunglimpfendem Text ein kniender Radfahrer mit einer Pistole bedroht. Sachbeschädigungen dürften nicht vorliegen, da sich die Aufkleber einfach abziehen lassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Verantwortlichen unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder der eMail: pizweibruecken@polizei.rlp.de

