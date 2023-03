Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt gegen Straßenbaum - zwei Schwerverletzte, LK VG

PHR Anklam (ots)

Am 30.03.23,ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 76-Jähriger die Bundesstraße 199 aus Richtung Görke in Richtung Postlow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt mit dem Pkw Skoda zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Länge von ca. 32m über den Grünstreifen und fuhr dann gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrzeugführer sowie seine 14-jährige Enkelin, die auf dem Beifahrersitz saß, mussten schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser (Anklam und Greifswald) gebracht werden. Hinweise auf Fremdverschulden oder auf eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers liegen derzeit nicht vor. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Rettungseinsatz waren zwei Rettungstransportwagen, ein Notarzt, die örtliche Feuerwehr sowie zwei Funkstreifenwagen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 12.000 Euro geschätzt. Alle an dem Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

