POL-MA: BAB 6, Schwetzingen: Betrunkener Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag zwischen 06:50 Uhr und 17:45 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Straße "Im Hummelhorst" ein. Mit einem Hebelwerkzeug öffneten die Täter gewaltsam die Tür und verschafften sich somit Zutritt in das Anwesen. Nachdem die Täterschaft mehrere ...

