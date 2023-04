POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Bahnhofes

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, um 22:5 Uhr wird eine starke Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Neugasse gemeldet. Die Feuerwehr, die mit 10 Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz war konnte den Brand, der aus bisher unbekannter Ursache in einem Kellerabteil entstanden war, löschen. Ein Hausbewohner, der zuvor versucht hatte, den Brand zu löschen, erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde durch den ...

