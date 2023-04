Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Freitagmorgen, 21.04.2023, gegen 06.20 Uhr überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen PKW auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein zwei in gleicher Richtung fahrende PKW Honda und BMW. Hierbei benutzte er verbotener Weise die Sperrfläche, ca. 3 km vor der Ortschaft Hauenstein und scherte nach Abschluss des Überholvorganges vor dem blauen PKW Honda ein. Letzterer machte den Überholenden mittels "Lichthupe" auf dessen Fehlverhalten aufmerksam. Dieser bremste daraufhin seinen PKW zügig bis zum Stillstand ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer des Honda ebenfalls ab. Der hinter dem Honda fahrendes schwarze BMW konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden, weshalb es zur Kollision zwischen dem Honda und dem BMW kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro. Der Fahrer des überholenden, schwarzen, unbekannten PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum unbekannten schwarzen PKW bzw. dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

