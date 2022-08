POL-SO: Jugendlicher Radfahrer gesucht

Soest (ots) - Die Betrugsversuche zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest reißen nicht ab. Mit Lügengeschichten am Telefon oder per WhatsApp schaffen es Betrüger, immer wieder Menschen in die Irre zu führen und an ihr Geld zu kommen. Am Dienstag, 18.August, erhielt eine 59-jährige Mutter aus Soest eine WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer, die von ihrer angeblichen Tochter kam. Die Tochter bat ...

mehr