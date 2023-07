Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Lkw brennt auf BAB 5 - Fahrer leicht verletzt

Am Montag, 17. Juli 2023, gegen 02.10 Uhr, geriet ein mit Getränken beladener Sattelzug auf der BAB 5, Frankfurt in Richtung Kassel, zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld/West, in Brand. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Hünstetten (Rheingau-Taunus-Kreis) konnte zunächst unverletzt den Wagen verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Im Anschluss musste er jedoch aufgrund des Einatmens von Rauchgas in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Sattelauflieger in Vollbrand. Die BAB ist derzeit ab Anschlussstelle Homberg/Ohm, in Fahrtrichtung Kassel, voll gesperrt. Zur Brandbekämpfung eingesetzt war die Feuerwehr aus Mücke.

Der Gesamtschaden wird auf etwa ca. EUR 100.000,- Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.

PHK Norman Neumann

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

