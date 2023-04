Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrerin durch "Dooring" leicht verletzt.

Eine 31-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag (25.04.2023) in der Schülerstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Bad Salzuflerin fuhr gegen 15 Uhr in Richtung Begastraße an geparkten Autos entlang. Ein 49-jähriger Autofahrer, der aus seinem Wagen aussteigen wollte, sah die Frau offenbar nicht und öffnete seine Fahrertür. Die Radlerin stieß gegen die Tür und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde die 31-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gefahren.

Das sogenannte "Dooring" (Verkehrsunfall, bei dem Radfahrende von der geöffneten Tür eines Fahrzeugs getroffenn werden) stellt eine erhebliche Gefahr für Radfahrende dar. Insassen von Kraftfahrzeugen können Dooring durch den "Holländischen Griff" vermeiden: Einfach beim Aussteigen auf der Fahrerseite mit der rechten Hand nach dem Türgriff greifen. Dadurch dreht man sich automatisch nach hinten, das Sichtfeld erweitert sich und Radfahrende werden leichter wahrgenommen. Auf der Beifahrerseite rechts greift man mit der linken Hand nach dem Türgriff und erreicht das gleiche Ergebnis.

