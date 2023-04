Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Cabrio beschädigt.

Lippe (ots)

Am 18. April 2023 beschädigten Unbekannte ein schwarzes Audi TT Cabriolet, das ungefähr zwischen 20:15 und 20:30 Uhr an der Lemgoer Straße vor einer Pizzeria parkte. Die Halterin entdeckte, kurz nachdem sie an der Stelle geparkt hatte, ein Loch im Verdeck ihres Autos. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt über 6000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330.

