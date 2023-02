Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in PKW

Lingen (ots)

Am gestrigen Freitag kam es in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 18 Uhr in Lingen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem an der Straße "Im Lohner Sand" geparkten Kia Ceed. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Wertsachen und Personaldokumente. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 710 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

