Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter nach mehreren Raubstraftaten festgenommen

Papenburg (ots)

Zwischen dem 25. Januar und 4. Februar kam es in Papenburg zu einer Serie von Raubstraftaten. Für die Taten muss sich nun ein 19-Jähriger verantworten, der im Rahmen der erfolgreichen und umfassenden Ermittlungsarbeiten festgenommen werden konnte und nun in Untersuchungshaft sitzt.

Was ist genau passiert?

Ein bis dahin unbekannter Täter näherte sich am 25. Januar gegen 9.25 Uhr mit einem Kleinkraftrad in der Straße Splitting rechts seinem Opfer, entriss ihr die Handtasche und flüchtete. Die 84-jährige Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Am darauffolgenden Tag betrat der Täter gegen 15.52 Uhr eine Bäckerei in der Friesenstraße und forderte unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.

Am 4. Februar gegen 16.18 Uhr kam es in einer Spielothek in der Straße Splitting rechts zu einem weiteren Raub. Auch hier forderte der Täter unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

In allen drei Fällen konnte der Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Insgesamt erbeutete der Täter mehrere hundert Euro. Dennoch konnte man anhand von Beweismitteln und Zeugenaussagen, schnell ermitteln, dass die Taten in Zusammenhang stehen.

Im Rahmen der umfassenden Ermittlungsarbeiten ist es der Polizei Papenburg gelungen, den 19-jährigen Täter am 7. Februar festzunehmen. Der 19-Jährige wurde anschließend am Mittwoch beim Amtsgericht in Papenburg vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ob der 19-Jährige auch für weitere Straftaten verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell