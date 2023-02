Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Katalysator entwendet

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. Februar, 14 Uhr, und dem 9. Februar, 14:30 Uhr, kam es in Haren zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz an der "Marienstraße" und entwendeten den Katalysator eines dort abgestellten Mitsubishi Colt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

