POL-UN: Bönen - 33-Jähriger bei gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Holzwickede (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (03.11.2022) einen schwarzen Mercedes GLC aus einem Carport an der Hauptstraße entwendet. Der Halter hatte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zuletzt gesehen. Gegen 14.30 Uhr bemerkte er, dass das Fahrzeug augenscheinlich entwendet worden war. An dem PKW waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-RS ...

