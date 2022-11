POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl - Wer kennt die abgebildete Person?

Fröndenberg (ots) - Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen (02.11.2022) in Fröndenberg hat sich ein Mofafahrer schwer verletzt. Der 67-jährige Fröndenberger befuhr gegen 10.15 Uhr mit seinem Mofa die Wilhelm-Feuerhake-Straße in Richtung Markt. In Höhe eines Geschäfts bog er rechts auf einen Parkplatz ab. Dabei kam er aufgrund des dort liegenden Laubs ins Rutschen und stürzte zu Boden. Nach medizinischer ...

