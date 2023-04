Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rote Kreuze im Landkreis Celle -Jedes Menschenleben ist unersetzlich-

Celle (ots)

LK Celle - Am Donnerstag, 13.04.2023, wurden im gesamten Landkreis Celle "Rote Kreuze" an acht Verkehrsunfallstellen aufgestellt, an denen neun Menschen zu Tode gekommen sind. Schon vor einigen Jahren führten die Berufsbildende Schule II im Lönsweg gemeinsam mit der Polizeiinspektion Celle die Aktion "Rote Kreuze" durch. Für viele Angehörige und Freunde von tödlich verunfallten Menschen endet dieser Schrecken leider nie und für nicht betroffene Menschen sind diese Seelenqualen nur schwer vorstellbar. Diese Kreuze dienen der Mahnung für alle Verkehrsteilnehmende, Ihrer Verantwortung gegenüber anderen Menschen und sich selbst gerecht und bewusst zu werden. Gerade Unfälle mit schwersten Folgen finden besonders häufig auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen statt. Hier werden regelmäßig höhere Geschwindigkeiten gefahren. Jeder Mensch kann von einem solchen Unfall betroffen sein und es trifft eben nicht immer nur "die Anderen". In der beteiligten Kasse BES122B der BBS II sind junge Menschen, die zukünftige Führerscheininhaber sein wollen und vielleicht sogar ins Kfz.-Handwerk streben. Diese jungen Menschen, die automatisch zur Risikogruppe der jungen Fahrenden gehören, haben unter der Führung Ihrer Lehrkräfte Michael Schlott und David Pollmer, sowie dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, Karsten Wiechmann, entsprechende Unfälle aufgearbeitet. Lediglich mit den Daten über den Verkehrsunfallhergang wurden verschiedene Unfallgeschehen aufgearbeitet. Hierbei ist auch gemeinsam überlegt worden, wie es jeweils zu dem tragischen Verkehrsunfall habe kommen können. Weiterhin wurde auch darüber gesprochen, wie der Unfall hätte vermieden werden können. Hierbei musste festgestellt werden, dass es nicht immer Antworten gibt. In der Schule wurden Presseartikel ausgewertet und das Thema mit dem Schulseelsorger besprochen. Im Praxisunterricht wurden Straßenkreuze sowie Ankerhülsen für den Boden gefertigt. An den Kreuzen wurden das Unfalljahr, sowie Geschlecht und Alter der verstorbenen Person mittels einer Messingplatte verdeutlicht. Diese Platten wurden von der Lehrkraft Andreas Bretz mit seiner Klasse mittels CNC-Programmierung gefertigt. Beim Aufstellen wurde nochmals der Menschen gedacht, deren Schicksal eine Mahnung an alle Verkehrsteilnehmenden sein möge. Durch die Beteiligung verschiedener Bereiche konnten entsprechend viele Personen der Schule sensibilisiert werden. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kreuze Ihre Botschaft richtig verstanden an die Verkehrsteilnehmenden transportieren, denn jedes Menschenleben ist unersetzlich!

