Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer rammt Gebäudestützbalken (29.09.2022)

Hüfingen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ist in der Dögginger Straße hoher Sachschaden entstanden. Ein 78-jähriger Fahrer eines VW T-Cross wollte aus einer Einfahrt einer Weinhandlung herausfahren, setzte jedoch wegen Verkehrs auf der Straße zurück. Dabei stieß er gegen einen Träger am Eingang des Geschäfts. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Gebäudeschadens ist noch nicht bekannt.

