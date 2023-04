Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei brennende PKW in einer Nacht

Celle (ots)

Südheide/Unterlüß - In der Nacht vom 17.04.23 auf den 18.04.23 ist es zu insgesamt drei Fahrzeugbränden gekommen. Um 22:39 Uhr ging die erste Meldung ein. Hier hat ein PKW Scion FRS in der Wacholderstraße in Brand gestanden. Weiter wurde dann ein brennender Citroen C1 im Erfurter Weg und ein brennender VW Touran in der Straße An der Klosterforst gemeldet. Bei allen Fahrzeugen ist auf Grund der Hitzeeinwirkung ein Totalschaden entstanden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 35.000 Euro. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung sind aufgenommen und dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Tatzeugen sich bei der Polizei in Celle unter 05141/2770 zu melden.

