Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf und Warnmeldung

Diebe nehmen gefährliche Medikamente mit

Hohne (ots)

In der Nacht zum 13. April brachen derzeit noch unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Hohne ein. Sie entwendeten einen verschlossenen Tresor, in dem sich mehrere Fläschchen Euthadorm befanden. Das Arzneimittel Euthadorm wird in der Tiermedizin zur Euthanasie von Tieren verwendet und ist für Menschen hoch toxisch.

Es wird dringend vor der Einnahme des Medikaments gewarnt. Bei missbräuchlicher Einnahme besteht Lebensgefahr!

Sollten sie den Tresor oder das Arzneimittel auffinden, wenden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Zudem werden Personen, die Hinweise zur Klärung der Straftat geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Tel.: 05141/277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell