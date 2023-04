Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch am Tag.

Lippe (ots)

Zwischen 13:00 und 16:50 Uhr brachen Unbekannte am Dienstag (25.04.2023) in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Augenscheinlich wurde eine Terrassentür aufgebrochen und die Wohnung durchsucht. Die Unbekannten stahlen Schmuck und Bargeld. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

