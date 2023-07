Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Minibagger beschädigt - Pkw beschädigt - Fensterscheibe beschädigt - E-Scooter gestohlen

Fulda (ots)

Minibagger beschädigt

Fulda. Im Klosterwiesenweg beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.07.) einen roten Minibagger, indem sie eine Scheibe mit einem Kanaldeckel einwarfen. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Neuhof. In der St.-Barbara-Straße zerkratzen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.07.) den Lack eines schwarzen Opel Astra. Das Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden.

Fensterscheibe beschädigt

Künzell. Am Samstagabend (15.07.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor die Fensterscheibe eines Kirchengebäudes in der Bonifatiusstraße im Ortsteil Pilgerzell beschädigt hatten. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Mehrere Pkw beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag (16.07.), gegen 3 Uhr, Frontscheinwerfer mehrere Pkw im Bereich der Straße "Am Waldschlösschen". Insgesamt entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Im Domänenweg stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (14.07.) und Sonntagmorgen (16.07.) einen E-Scooter des Herstellers Segway im Wert von rund 650 Euro. Das Fahrzeug stand dort im Bereich eines Fahrradständers neben einem Schulgebäude.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell