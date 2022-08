Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Partyraum in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Personen in einen als Partyraum genutzten Nebenraum eines Sägewerks im Alten Mühlenweg in Ganderkesee eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 27. August 2022, 20:00 Uhr, bis Montag, 29. August 2022, 18:00 Uhr, wurde eine Scheibe eingeworfen. Nachdem sich die Personen Zutritt zum Partyraum verschafft hatten, entwendeten sie Alkohol. Der entstandene Schaden betrug ungefähr 200 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

