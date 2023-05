Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Suhl (ots)

Am 06.05.2023 gegen 22:45 Uhr wurde bekannt, dass erneut unbekannte Täter die Staubsaugerautomaten an der Waschanlage Am Königswasser 5 in Suhl aufgebrochen haben. Ziel war es hierbei sicherlich, an das von den Kunden hinterlassene Münzgeld zu gelangen. Da durch die verantwortlichen Betreiber diese Automaten in der Regel jedoch täglich geleert werden, dürfte der verursachte Sachschaden wiederholt erheblich über dem Entwendungsschaden liegen. Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat unter Tel. 03681-3690.

