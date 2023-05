LPI-SHL: Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Salzungen (ots) - Katalysatoren geraten aktuell wieder ins Visier von Dieben. In Bad Salzungen schlugen sie in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen insgesamt vier Mal zu. Ein Mitsubishi, der in der Albert-Schweitzer-Straße, einer, der in der Otto-Grotewohl-Straße, ein Renault, der in der Theo-Neubauer-Straße und ein Opel, der ebenfalls in der Otto-Grotewohl-Straße geparkt war, waren die Ziele der Täter. In allen vier Fällen entfernten sie die ...

mehr