LPI-SHL: Unfallflucht

Geisenhöhn (ots) - Unbekannte wüteten in der Zeit vom 28.04.2023, 17:00 Uhr, bis 04.05.2023, 06:30 Uhr, an und in einer Lagerhalle in der Straße "Zum Schulberg" in Geisenhöhn. Sie betraten das komplett umzäunte Grundstück auf bisher nicht bekannte Weise, zerschnitten die Außenplane der Halle und verwüsteten das gesamte in der Halle befindliche Inventar. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

