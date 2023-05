Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Katalysatoren geklaut

Bad Salzungen (ots)

Katalysatoren geraten aktuell wieder ins Visier von Dieben. In Bad Salzungen schlugen sie in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen insgesamt vier Mal zu. Ein Mitsubishi, der in der Albert-Schweitzer-Straße, einer, der in der Otto-Grotewohl-Straße, ein Renault, der in der Theo-Neubauer-Straße und ein Opel, der ebenfalls in der Otto-Grotewohl-Straße geparkt war, waren die Ziele der Täter. In allen vier Fällen entfernten sie die Katalysatoren und verschwanden danach unerkannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen oder weitere Geschädigte. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell