POL-OG: Haslach - Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an einem Toilettengebäude am Parkplatz in der Ringstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Fenster zwischen 20 Uhr und 7 Uhr von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen worden sein, um ins Innere des verschlossenen Häuschens gelangen zu können. Laut Zeugenaussagen waren im Inneren des Gebäudes und an der äußeren Fassade Blutspuren zu sehen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 zu melden.

