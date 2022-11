POL-OG: Durmersheim, K3721 - Fußgänger lebensgefährlich verletzt -Nachtragsmeldung

Lahr (ots) - Ein Unfall am Donnerstagabend in der Einsteinallee hatte ein für einen 60 Jahre alten Autofahrer leichte Verletzungen und für einen Schaulustigen Autofahrer eine Anzeige zur Folge. Gegen 23:15 Uhr war der Peugeot-Fahrer auf der Einsteinallee in Richtung L 118 unterwegs, als er im Verlauf einer Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. ...

