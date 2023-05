Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 05.05.2023 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr ereignete sich in der Linsenhofer Straße 57 - 61 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein VW-Transporter beim Rückwärtsfahren gegen ein Geländer der Wohnanlage gefahren sein und dieses verbogen und aus dem Pflaster gerissen haben. Teile vom Unfallfahrzeug wurden am Unfallort zurückgelassen und durch die Polizei sichergestellt. Jetzt werden noch Zeugen zur Aufklärung der Straftat gesucht, die sachdienliche Hinweise zu diesem am Heck beschädigten VW-Transporter bzw. zum Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell